¡Y si lo mantengo, qué ching… es mi dinero! Galilea Montijo a detractores

CDMX.- La conductora mexicana, Galilea Montijo, quien estuvo ausente del programa ‘Hoy’, reapareció más que sonriente, y aclaró los rumores sobre un supuesto divorcio y operaciones estéticas que la llevaron a guardar reposo absoluto.

En su aparición a cuadro, sus compañeros le hicieron ‘bolita’, a modo de bienvenida, y ella, contenta les agradeció sus muestras de cariño.

Los extrañé mucho, me da gusto estar con ustedes lisiada y divorciada… a una no la dejan operarse a gusto los ovarios ”, dijo a modo de broma y enseguida soltó la carcajada.

Y pidió al público del matutino de Televisa no creer todo lo que se publica sobre la vida de los artistas, en este caso, sobre ella.

En la mesa de espectáculos con Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Stanley, Galilea contó que le pidió permiso a la productora Magda Rodríguez para aclarar los rumores que se generaron sobre ella en el tiempo que estuvo ausente.

Primero dijo que tomó dos semanas de vacaciones que tenía que tomar y confirmó el deceso de su cuñada, lo que afectó a toda la familia.

Efectivamente, falleció mi cuñada, fueron días muy tristes, porque sí vivía con nosotros, ella padecía parálisis cerebral desde que nació, tenía 46 años atrapada en un cuerpo de una niña de 10, desgraciadamente falleció”, dijo triste la también actriz.

‘No fueron cirugías estéticas, sino de matriz’

Y sobre las supuestas cirugías estéticas a las que se sometió, causa que la tendría alejada de la pantalla chica, a modo de broma, Galilea Montijo lo primero que pidió al aire fue de vuelta su dinero porque la cara se la ve igual.

Pero en tono serio, lamentó que este tipo de situaciones la obliguen a compartir algo tan íntimo.

Me operé un problema que tuve en la matriz, tuve que tener reposo, intenté venir, estar con ustedes, no pude, el doctor me dijo: ‘se te está indicando que te tomes tu tiempo de reposo, me tomé unos días’”, explicó la esposa de Fernando Reina Iglesias.

Y agradeció el apoyo de la producción, pues la apoyó en todo momento, pero volvió a lamentar que tenga que explicar algo tan personal.

Su compañero Raúl Araiza le dio la razón y señaló que es difícil ocultar la vida privada cuando se trabaja en el medio.

Incluso mostró las pruebas de que no se ha hecho nada, pues no tiene ninguna cicatriz de alguna cirugía estética, como se dijo. Foto: Especial.

Y desmiente divorcio de Fernando Reina

Y sobre los trámites de meses de su divorcio del político Fernando Reina Iglesias, Galilea Montijo prefirió bromear.

Le dije anoche: pues no que no vives aquí… y el día de la fiesta le dije: ya me enteré que estás divorciado”.

Y volvió a lamentar que revistas ahora se den el lujo hasta de hacer dibujos de lo que informan para hacer creíbles sus mentiras, pero pide tomar las cosas de quien vengan

De quinta, de quinta, ya no entendí si me voy a divorciar por gastar tanto mi dinero, o por si es su dinero, o por… y si lo mantengo que ching.. muy mi dinero, no, ojalá, ay si supieran, no se crean todo lo que dicen”, dijo Montijo.

La conductora de Televisa agregó que ella toma las cosas de quienes vienen, pues los chismes y los rumores se los deja al tiempo, que siempre ha sido muy franca con su público, pues es el que importa. Y que el día que se haga algo realmente, ella será la primera en decirlo.

Galilea dijo que en caso de hacerse algo estético, sería una cirugía en el cuello y que tal vez lo haga al aire.

El fin de semana, Galilea Montijo estuvo de manteles largos por la primera comunión de Mateo, hijo que tiene junto a Fernando Reina.