“Ya bésame”, Chumel Torres cuenta cómo se enamoró de Natalia Téllez

Ciudad de México.- El youtuber mexicano, Chumel Torres, habló por primera vez sobre su relación con la conductora Natalia Téllez.

Fue durante una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado, que Chumel aseguró que Natalia fue quien dio el primer paso para la relación durante una cita que tuvieron y el youtuber inmediatamente respondió que sí.

Nos pusimos a platicar horas hasta que me dijo: 'pues dame un beso'. Siempre me he sentido como insuficiente y no podía creer que me estuviera pasando esto... Estoy besando a la mujer más bonita del planeta", aseguró.