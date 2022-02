¡Ya entrégate! Usuarios atacan a Ivonne Montero tras confundirla con Inés Gómez-Mont

Ciudad de México.- Recientemente Ivonne Montero reveló que usuarios de redes sociales la están confundiendo con la conductora Inés Gómez-Mont, quien actualmente está prófuga junto con su marido Víctor Manuel Álvarez Puga, por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Montero confesó en una entrevista para el programa Sale el sol, que para ella es muy incómodo estar recibiendo mensajes en los que le tiran “hate” de parte de algunos cibernautas que le encuentran parecido con la conductora, que desde 2019 está siendo investigada por las autoridades.

En mis redes sociales me escriben 'hate' [...] Por ejemplo saqué una fotito así muy bonita y me pone una chica: 'Pero, ¿no te están buscando las autoridades?, ya entrégate a la Interpol, seguramente te quedaste sin dinero y ahora te estás vendiendo'", aseguró.

Internautas le piden que se entregue a las autoridades. Foto: Especial.

La actriz de 47 años no tiene ninguna relación con la ex presentadora de Ventaneando, sin embargo, usuarios de plataformas digitales las encuentran muy parecidas en sus rasgos físicas como la cabellera larga y oscura, así como por algunas facciones.

Pero, la actriz que aparece en “El tigre de Santa Julia” confesó que no le gusta que la confundan con Gómez-Mont, y externó su molestia por la situación que vivió con los organizadores del evento “Reina del Mariachi”, puesto que recibió la invitación para ser coronada, pero la que recibió dicho nombramiento fue la actriz Aleida Núñez, con quien compartió escenario en una obra de teatro.

Nos quedamos con las ganas… la verdad sí me molesté, obviamente no fui grosera con el señor Chucho López. Él, cuando fue (a ver) 'Amor de tres', expuso y ahí me invitó frente a todos ustedes (los reporteros) que yo fuera la próxima reina, ya es la segunda vez que me invitaba y aquella vez, la primera, pasó exactamente lo mismo", recordó .

A Ivonne Montero nomás no se le hace ser la ‘Reina del ‘Mariachi’. Foto: Especial.

Durante la conferencia de prensa de la cinta “Escándalo Secreto” expresó que algunas acciones profesionales de Aleida Núñez no le parecen: "Sé cómo trabaja, eso sí, te puedo decir que sé cómo es su estilo de trabajar, lo respeto, muchas cosas me las callo, esas me las guardo porque no soy de escándalos y aparte voy a seguir compartiendo con ella", agregó.

