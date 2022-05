‘Ya me tienen harta’: Karla Panini vuelve a hablar de Karla Luna en un video

Monterrey.- Luego de varios años de ataques y campañas en su contra, una vez más Karla Panini se arma de valor y enfrenta a sus detractores en redes sociales, pues decidió hablar sobre lo que pasó entre su marido, Américo Garza, y quien era su mejor amiga, Karla Luna, quien estaba casada con él al momento que ellos decidieron iniciar un romance.

Una vez la pesadilla de Luna inició en 2012, no tardó mucho tiempo en fallecer,debido a un agresivo cáncer cervicouterino el cual a sólo un mes de que diera a luz a su cuarto hijo y fuera diagnosticada, partió de este plano terrenal

Tras este incidente, los amantes decidieron formalizar su relación y la noticia con las fotos del matrimonio comenzaron a circular en la web, por lo que los usuarios la señalaron de roba maridos.

Y la ola de ataques directos hacia a los nuevos tortolitos no ha tenido fin, pues se acusa públicamente a Panini de ser quien habría provocado la separación entre su mejor amiga y su marido, que ahora es de ella.

La comediante habló de la ola de críticas hacia ella y su marido. Foto: TikTok.

Las agresiones se intensificaron después de que lamentablemente la lavandera falleció en 2017 luego de perder la lucha contra el cáncer, y quien es su viudo cortara toda relación con la familia de Luna, a tal grado que les impidió a la familia dejar ver a sus hijas.

Recientemente, y a través de un video de TikTok, la locutora señaló: "Mi marido que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso. Ya no me voy a callar".

A su manera explicó que las cosas tomaron un rumbo equivocado por toda la mala información que circula en la web, sin embargo, afirmó que ella se seguirá haciendo mofa de los haters, de los memes y de lo que inventen: ”Yo me voy a burlar de todo lo que yo quiera, de mí, de mí hate, de mis memes, de lo que me inventa, me voy a burlar siempre y si quieren y si no largo”.

Panini lanzó una nueva línea de playeras con las frases que la ofenden. Foto: Instagram.

Respecto al lanzamiento de su nueva línea de playeras estampadas con leyendas alusivas a todos los ataques que lanzan, los haters arremetieron contra su nuevo emprendimiento:

“Si el infierno que te está esperando”. “Vieja ridícula”, “Una para trapear!”. “Qué cinismo el tuyo”. “Aparte de odiarte, intenta ser graciosa y no le sale”. ”Le deberías de tener miedo al karma, chula”. “¿Tú sola te quieres hacer creer que estás bien?”, fueron algunos comentarios que se leen en los posteos de la exlavandera.

