Ya no tengo pelo: Yuri revela que sufre alopecia a causa del COVID-19

México.- La cantante Yuri confesó el gran problema por el que pasó en la reciente entrega de ‘Premio Lo Nuestro’ 2021, donde lució distintos vestuarios y looks de pelo, lo que en realidad eran pelucas, pues padece de alopecia, como parte de las secuelas que le dejó el Covid-19.

Yuri, de 57 años de edad, contó que el Coronavirus le causó alopecia, al grado de no tener la suficiente cantidad de pelo ni para peinarse, por lo que tuvo que recurrir al uso de pelucas en ‘Premio Lo Nuestro’.

(Me quedé) medio pelona, por eso utilicé pelucas en Premios Lo Nuestro. No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito”.