México.- El cantante Yahir confesó que se encuentra viviendo una “pesadilla” debido a los problemas de adicción de su hijo Tristán Othon Fierro, quien además reveló que es bisexual, quiere dedicarse al cine porno y abrió una cuenta de OnlyFans.

El concursante del reality “La Academia” se había mantenido callado sobre la polémica de su hijo Tristán, pero fue en entrevista con el programa “Hoy” donde por fin habló de la situación difícil que está pasando como padre.

Para el también actor de teatro y televisión, que su hijo se haya declarado bisexual es lo que menos le preocupa, pues eso lo acepta, lo que le duele es que no pueda superar sus problemas de adicción y que se exhiba de manera erótica y sin tapujos en internet.

Tristán Yahir Othon Fierro es el primer hijo del cantante Yahir./ Foto: Instagram

“Que sea bisexual a mí, la verdad, no me molesta en absoluto. Lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo”.

Yahir dejó claro que está dispuesto a ayudar a su hijo a superar sus problemas, pero que jamás aceptará las drogas ni el cine para adultos.

“No lo puedo apoyar con las ideas de ser actor porno, tampoco con seguirse drogando. Me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción. Él me lo pide y no lo puedo apoyar con las ideas de ser actor porno, tampoco con las ideas de seguirse drogando”, comentó.

Yahir en una foto con su hijo Tristán, con quien ahora mismo no lleva una relación cercana./ Foto: Instagram

Entristecen recaídas de Tristán

La lucha de Tristán Othon Fierro contra las drogas no es reciente, el joven de 23 años ya pisó varios centros de rehabilitación y hasta ahora ninguno le ha funcionado, por lo que Yahir siente que vive en una “pesadilla”.

“La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, ¿no?. Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación y es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes”, lamentó.

Tristán reveló en alguna ocasión que su problema con las drogas comenzó desde que era menor de edad./ Foto: Instagram

El artista de 42 años, originario de Hermosillo, asegura que un trabajo estable podría ayudar a Tristán a enfocarse en otra cosa que no sean sus adicciones.

“Con todo esto, yo lo único que veo es que Tristán necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo”, afirmó.

Yahir agregó que está dispuesto a tenderle la mano a su hijo, siempre y cuando el joven decida mantenerse sobrio y aprenda que se necesita esfuerzo y disciplina para mantener el lazo familiar.

“Estar conmigo requiere esfuerzo, estar conmigo requiere disciplina, estar conmigo requiere estar sobrio y trabajar duro, eso significa estar conmigo. Cuenta con todo mi amor, con todo mi apoyo y siempre lo ha tenido”, finalizó Yahir.