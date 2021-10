VIDEO. Yahir quiere cantar en la boda de Christian Nodal y Belinda

Ciudad de México.- La amistad de Yahir y Belinda se remonta a principios de 2020 cuando ambos protagonizaron el musical “Hoy no me puedo levantar”, el cual marcó el inicio de una sana amistad, a pesar del acoso de la prensa que insistió en una posible relación.

Fue en una entrevista al programa De Primera Mano donde el cantante reveló si asistirá a la boda de Christian Nodal y Belinda:

Sí, definitivamente, pero bueno, estaría bien que me invitaran primero, pero ¿por qué no?. Me encantaría cantar una canción hermosa. El Nodal tiene unas canciones increíbles, y si me presta una, yo se las canto”, confesó.

Si bien aseguró que si tiene ganas de asistir a la ceremonia, el intérprete de “Alucinado” confesó que no tiene la seguridad de ser invitado:

La verdad, no creo que yo esté incluido en sus planes para la boda, pero si me invitan, yo voy, ¿cómo no?”, afirmó.

Como hasta el momento no se ha revelado la fecha exacta ni el lugar de la boda de Christian Nodal y Belinda, donde unirán sus vidas, el ex académico dijo que aún no ha pensado en el regalo que les dará:

No sé, la verdad no sé. Esa es la mejor pregunta, qué les va a hacer falta, yo creo que nada”, comentó.

En caso de ser requerido e incluso ser considerado uno de los padrinos, por la amistad cercana que el solista de Sonora dice tener con la cantante española, solo pide que no sea de padrino de sortijas:

Nada más que no sea padrino de anillos, por favor no, me dejarían en la calle, ¿qué pasó?”, acotó.

A pesar de que Nodal ya le entregó el anillo de compromiso a la intérprete de “Sapito” hace varios meses, tampoco se conoce algún estimado en el cual pudiera la boda de Christian Nodal y Belinda ante las leyes de Dios y del hombre.

El pasado mes de agosto, Belinda posteó una imagen en su cuenta de Instagram desde España, donde presumía varios anillos, por lo que iniciaron los rumores afirmando que ya se había casado con Christian Nodal, pues uno de ellos podría ser la sortija de matrimonio. Dato que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado.

