Yalitza Aparicio niega romance con Jorge Antonio

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio de 25 años se ha reservado en hablar o mostrar su vida privada, pero hace unos días, surgieron los rumores de que mantenía una relación con el actor Jorge Antonio Guerrero, su compañero en la película Roma.

De acuerdo con información al portal de noticias Tribuna, se ha vinculado a los actores con un supuesto amorío, pero ha sido Yalitza quien se ha encargado de desmentir tal información.

Aunque por otra parte, no solamente le adjudican un romance, sino que también se rumora que forman un matrimonio, a lo que también, Yalitza habló al respecto:

No está ocupado mi corazón, pero por ahí he visto notas que dicen que tengo marido, esposo, hijos."

Pero pese a que actualmente no mantiene ninguna relación amorosa con alguien, se dice estar abierta a cualquier oportunidad que le brinde la vida.

No me gusta hablar con las personas, bueno, no me gustaba. Mi mamá se sorprende, me dice: 'Antes alguien te preguntaba algo y movías la cabeza, apenas te entendíamos.'"