Enfermedad le está marcando el rostro a la actriz Yalitza Aparicio

México.- La actriz de cine, Yalitza Aparicio habló en su canal de YouTube sobre la enfermedad que padece desde hace casi tres años, la cual no se atendió y hoy le está dejando marcas en el rostro.

La docente originaria de Tlaxiaco, Guerrero, compartió en esta plataforma que su problema de Melasma comenzó en 2018, cuando se encontraba en el tour promocional de la película “Roma”, de Alfonso Cuarón, la cual protagonizó.

La nominada al Óscar como “Mejor Actriz” aceptó que en ese año notó pequeños cambios en su pómulo izquierdo, pero no prestó mucha atención.

Con este mensaje, Aparicio busca dejar claro que la piel de los famosos no es perfecta como todos creen.

La actriz, quien se encuentra rodando su próxima película de terror en Michoacán, “Presencias”, agregó que el siguiente error que se comete es querer encontrar una solución instantánea, pretender que el rostro vuelva a ser el mismo en poco tiempo, pero ella recomienda acudir primero con un especialista.

Yalitza Aparicio contó que el problema de Melasma se da por la falta de cuidado de la piel, pero también está en la genética, lo que es el caso de ella.

Me di cuenta que muchas veces nos entra esta frustración por cómo nos vemos físicamente y claro a quién no, es tu rostro, cuando te ves en el espejo dices ‘que me pasó, no estaba así, en qué momento me descuidé’, pero después de ver este video me di cuenta que lo más importante era también escuchar a nuestra piel, darnos cuenta hasta donde están bien las cosas”.