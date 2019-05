Yanet García acerca la cámara a su trasero para deleitar sus fans

México.- Yanet García es conocida como "La Chica del Clima", quien forma parte de uno de los programas matutinos más destacados de la televisión mexicana.

Ante esto se ha convertido en una de las figuras públicas del espectáculo mexicano con más seguidores en redes sociales.

La belleza de Yanet García ha traspasado fronteras, pues no sólo es conocida en México sino en toda Latinoamérica, ya que con sus sugerentes imágenes que pública en redes logra cautivar a sus miles de seguidores.

Para Yanet García no hay imposibles, pues trabaja duro para tener ese escultural cuerpo, no abandona sus intensas rutinas de gimnasio, que no deja de presumir en su cuenta de Instagram.

Ahora “La Chica del Clima” subió un video en donde se ve haciendo ejercicios, portando un sexy combinado sport, entallado, mismo que ha dejado con la boca abierta a muchos, debido a que deja entrever más allá de la imaginación.

Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 200 mil reproducciones y más de 600 comentarios en los que usuarios le han dejado piropos y comentarios.