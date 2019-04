Yanet García comparte presume sus atributos como nunca antes

CDMX.- Yanet García volvió “romper” las redes sociales con una fotografía en la que presumió sus atributos como nunca antes la habíamos visto.

En esta ocasión, la “Chica del Clima” presumió su trabajado cuerpo para festejar que llegó a los 10 millones de seguidores.

Con un emotivo mensaje y la fotografía en la que se mostró más sensual que nunca, la conductora de “Hoy” agradeció a quienes consumen el contenido que comparte y la siguen en su día a día.

Hace unas semanas, usuarios de redes sociales acusaron a Yanet porque supuestamente compraba seguidores en Instagram; no obstante, ella defendió que sus seguidores eran auténticos.

Estas cosas todavía me asustan, pero toda mi vida he trabajado muy duro para ir tras mis sueños y he compartido ese camino con todos ustedes. (...) Gracias por su amor y apoyo en ese camino”, añadió.