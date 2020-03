Yanet García comparte una foto de su antes y después ¡te impactará!

México.- Para estos días de cuarentena, la sensual mexicana Yanet García quiso consentir a sus 13 millones de seguidores en Instagram, a quienes les regaló una fotografía de su antes y ahora, y el cambio es impresionante.

La primera fotografía es de hace diez años, donde luce delgada. En la segunda se le puede ver el resultado de la rigurosa disciplina en alimentación y ejercicio a la que se sometió desde hace años.

Antes y 10 años después. Cada decisión que tomes, desde lo que comes hasta lo qué haces con tu tiempo libre... te convertirá en aquello que serás mañana, y el día después de mañana”, posteó al lado del comparativo la ex conductora de ‘Hoy’.

Como otras ocasiones, con este post, lo que la ‘Chica del clima’ pretende es motivar a las personas a no rendirse y luchar por su sueños, a pedirles que no incluyan el ‘no se puede’ en su vida diaria. A que como ella, se pueden fijar metas y alcanzarlas.

Observa que quieres y comienza a convertirte en esa persona. Disfruta mucho del proceso porque cada día estarás más cerca de tu meta. Ten paciencia porque los resultados tomarán tiempo pero valdrán la pena. No te rindas que si yo he podido, tú también lo podrás lograr. Hazlo por ti, para ti y por tu salud”.

En la segunda fotografía, la cual es reciente, Yanet García luce espectacular, con un vestido rojo entallado que le ayuda a remarcar el resultado de una de sus metas, alcanzar una figura envidiable sin necesidad de cirugías, sino más bien a base de una buena alimentación y ejercicio.

Lo más hermoso que me ha dejado llevar una vida saludable va más allá de un cuerpo bonito, es sentirme bien conmigo misma. Enfócate, trabaja fuerte, cree en ti y no permitas que nadie te diga que no es posible”, escribió la influencer radicada en Los Ángeles, California.