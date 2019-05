Yanet García confiesa qué parte de su cuerpo se operó

Ciudad de México.- La famosa 'Chica del Clima' ha dicho en constantes ocasiones que el cuerpo que ahora tiene, lo ha logrado gracias al ejercicio y una buena alimentación, pero ha confesado que sí recurrió a una cirugía plástica para aumentar una parte de su cuerpo.

Yanet García se destaca por su buena figura y el gran trasero que presume tanto en televisión como en sus redes sociales y pese a que constantemente comparte con sus seguidores tips y sus rutinas de ejercicio para lograr un buen cuerpo, durante el programa Hoy en la sección "A corazón abierto" confesó la razón por la cuál tuvo que visitar un quirófano.

Durante la sección, Yanet comienza contando cómo fue que a través de una llamada telefónica, la productora del programa Madga Rodríguez le ofreció la oportunidad de convertirse en la reconocida y sensual Chica del Clima.

Suena el teléfono y es Magda, 'me voy a ir a Televisa México, es mi sueño hacer Hoy, quiero que te vengas conmigo, a ser la Chica del Clima', en ese momento era, estoy en Nueva York, acabo de hacer una película, quiero dedicarme a esto pero mi corazón me dice que tome la oportunidad y hoy te puedo decir que es de una de las mejores decisiones que he tomado."

Cuenta también sobre sus relaciones de noviazgo y cómo es su relación con su actual pareja Lewis Howes, exjugador de futbol americano, pero lo que más sorprendió fue cuando contó cuál fue el obstáculo al que se enfrentó cuando quiso iniciar como modelo.

Cuando empecé que quería ser modelo era como 'no eres alta y aparte estás muy delgadita', no tenía nada de cuerpo, me cerraron muchas puertas entonces batallaba mucho con mi autoestima porque yo decía 'yo quisiera tener un cuerpo así' pero no aumentaba de peso porque mi genética es ser delgadita. Yo iba al gimnasio, entrenaba súper fuerte y nunca veía resultados, y así estuve muchos años y hasta me desanimaba porque decía 'esto no funciona'."

Descubriendo que lo más importante es la alimentación y hay que meter suplementos y sobre todo, ser pacientes porque empecé a cambiar poco a poco y he ido evolucionando, el cuerpo que tengo no fue de una noche a la mañana, estoy operada del busto eso sí nunca lo voy a negar porque es algo que no puedo desarrollar y los glúteos que tanto dicen, son naturales y las personas que hacen ejercicio lo saben, ¿qué no ha sido fácil? Si, ¿llevo años? Si, pero sí se puede lograr .", agregó.

Sobre las críticas que recibe por parte de la gente que juzga su cuerpo, Yanet García aclaró:

Yo he entrenado el cuerpo que siempre he deseado, no lo que la gente quiere. (...) Tú puedes hacer en el gimnasio el cuerpo que tu quieras sabiendo entrenar "

Así fue como Yanet García aclaró que la única parte que ha sometido a una operación, es su pecho, pero lo demás, lo ha obtenido con base en el ejercicio.