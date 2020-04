Yanet García enloquece la red ejercitando con ropa transparente

Estados Unidos.- Yanet García ha apoyado a sus seguidores durante la cuarentena por coronavirus con algunas rutinas de ejercicios para hacer en casa, pero esta vez dejó a más de uno sin aliento con el revelador traje que decidió usar para entrenar.

Usando una pelota de gimnasia, Yanet García compartió una serie de ejercicios usando un top y unos leggins que dan la apariencia de ser transparentes, apenas con algunos adornos de encaje.

“Cuando se quiere… NO hay excusas”, escribió la exChica del Clima, para motivar a sus seguidores a no descuidar su entrenamiento, a pesar de no poder asistir a los gimnasios por la cuarenta ante la pandemia por coronavirus.

El vaso medio vacío

En medio de los cientos de halagos y comentarios que le llovieron a la exconductora de Hoy, no faltó el negrito en el arroz que siempre ve el vaso medio vacío.

“Vivo en un departamento que (en el que) tienes que dormir parado para entrar”, escribió un internauta.