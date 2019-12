Yanet García por fin habla sobre su relación Raúl Araiza

CDMX.- Luego de que surgieran muchos rumores sobre si Yanet García y Raúl Araiza mantuvieron un noviazgo, la guapa conductora ya no se quedó callada y por fin habló sobre la relación con su compañero de Hoy.

Algunos medios de farándula apuntaron que la “Chica del clima” fue la responsable del divorcio del conductor, el cual se dio a conocer en el programa matutino de Televisa.

A mí ya me inventan cada cosa que no sé de verdad. Yo a Raúl lo adoro. Es mi compañero de trabajo, del teatro, mi novio lo conoce, son súper buenos amigos. En realidad, nunca ha habido nada. Yo digo a ver dónde está una fotografía, un video no existe, porque solo tenemos una bonita amistad", aclaró Yanet.