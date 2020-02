Yanet García presume con orgullo sus estrías

Estados Unidos.- Mientras que muchas personas intentan esconderlas, Yanet García publicó una fotografía en Instagram en la que presumió con orgullo las estrías que tiene en sus glúteos como una muestra más de su trabajo.

Posando con un diminuto bikini negro frente al mar, la ex "chica del clima" publicó esta fotografía para demostrar que "no es perfecta".

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

Contó que hace más de 10 años fue cuando comenzó su trabajo en el gimnasio y aunque al principio se frustró por no obtener los resultados que quería, nunca dejó que esto la detuviera.

"Al principio fue MUY difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo MÁS importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación", escribió la ahora instructora de fitness

¿Por qué está orgullosa de sus estrías?

Yanet García contó que cuando empezó a ver los resultados que quería, surgió otro problema, pues notó que le empezaron a salir estrías.

He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron ESTRIAS! (sic)", contó.

Agregó que aunque al principio le daba mucha pena tener "piel de naranja", aprendió a amar estas marcas.

Me daban mucha pena tenerlas pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio. Hoy esas estrías representan para mi un " Lo lograste"", agregó.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos que te parece en los comentarios!