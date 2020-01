Yanet García se despide de 'Hoy' con foto luciendo músculos

CDMX.- Yanet García conocida como ‘la chica del clima’ concluyó su participación en el programa 'Hoy' de Televisa compartió una última foto en la televisora para despedir el 2019 y darle la bienvenida al año nuevo.

La guapa conductora desde la sala de producción de Televisa lució un diminuto short que muestra el buen trabajo que realiza en el gym.

Desde hace semanas se había anunciado que la ahora exconductora del programa 'Hoy', Yanet García concluía con la emisión y así fue.

Además para año nuevo también participó en el programa artístico donde presentó a la serie de cantantes que despidieron el 2019.

Ante ello al final del programa matutino de Televisa le realizaron una emotiva despedida junto al también conductor Mauricio Mancera.

La bella ‘chica del clima’ no pudo evitar llorar al despedirse del programa y habló sobre el sentimiento que le deja este ciclo que la llevó a la fama.

Además, dijo que comenzará a emprender varios proyectos, pero al parecer no serán en México sino en Estados Unidos.

Hace unas semanas atrás la productora Magda Rodríguez contó en una entrevista para TVNotas:

"Pues resulta que se enamoró y se va a Los Ángeles, debo aceptar que no me encontraré a otra igual que dé así el clima, pero no dudes que traeré a alguien más; en noviembre nos informaron que nuestros contratos terminaban el 31 de diciembre y Mauricio me dijo que, aunque seguirá en la televisora, no quiere renovar el suyo para seguir en el programa, pues tiene otros proyectos en mente".