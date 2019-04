Yanet García se muestra como nunca la habías visto, con ropa

Estados Unidos.- El cuerpo de Yanet García le dio fama en México y el mundo como la chica del clima más linda, por lo que su cuenta de Instagram se convirtió en el escaparate predilecto para presumir diario sus curvas.

Algunos fans agradecían las fotografías con las que la presentadora del pronóstico del tiempo ha mostrado sus curvas, pero otros le recomendaban no solo mostrar piel, sino también su sonrisa o su figura con ropa normal.

Pasó el tiempo y García finalmente siguió el consejo. Durante un viaje que realizó a California, la conductora del programa matutino "Hoy" de la cadena Televisa visitó el parque de Disneylandia, y sorprendió por las fotografías en el "lugar más feliz del planeta" sin posar de espaldas o con mini falda.

En cambio, usó pantalones y una sudadera de Mickey Mouse, que combinó con su rostro sin maquillaje y unas orejas de ratón, clásicas para usar en ese lugar, de acuerdo al portal de noticias Infobae.

El viaje incluyó una caminata por el Paseo de la Fama de Hollywood, donde Yanet también lució muy tapada. Con pantalones de meszclilla, un top y chamarra negra, pasó inadvertida en la meca del cine.

Se desconoce quién le tomó las fotografías, pero Yanet García debe estar feliz de que estas últimas publicaciones en su perfil oficial de Instagram desataron comentarios positivos por verla, como casi nunca, con ropa y con estilo sencillo.

Las imágenes contrastan con las anteriores en su cuenta oficial, donde aparece mostrando sus glúteos, que según su versión, son producto únicamente de constantes rutinas de ejercicio.

Todo mi cuerpo es natural, sólo me he operado mi busto. El mejor consejo que te puedo dar es que tengas paciencia y seas disciplinado. Los grandes resultados llevan su tiempo, pero te prometo que sí es posible llegar a tu meta.

Algo que siempre he aceptado es que el busto no es natural, sí me lo aumenté porque me ayudaba en mi autoestima, porque estaba muy delgadita.