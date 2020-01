Yo le daba cocaína a Paco Stanley: Benito Castro

México.- El comediante, actor e imitador Benito Castro reveló que en el pasado llegó a compartir vicios con el conductor de televisión, Paco Stanley.

En el programa ‘El Minuto que cambió mi destino’, el cual conduce Gustavo Adolfo Infante, Castro habló de la amistad que compartió con Stanley.

El actor, ahora con 73 años, no tuvo complicación alguna para hablar sobre sus adicciones y comentó que la muerte de su amigo lo sorprendió bastante, aunque intentó ayudar a la familia de este, acabó siendo contraproducente porque acabó siendo interrogado.

Por si fuera poco señaló que Paco Stanley jamás le llegó a vender drogas, pero reconoció que sí compartieron cocaína juntos.

Al hacer eso me fue como en feria, me esculcaron, tuvo el descaro un miembro del Ministerio Público de preguntarme si había tenido relaciones sexuales con Paco Stanley. También me preguntó si Paco nos daba coca”.

No, a mí no me daba yo me la compraba y a veces yo le daba y otras veces él me daba. Por eso le dicen perico porque lo sacan y vuela, hay que compartirlo, sino no sabe. Irte a dar un pase solo al baño no tiene chiste, tienes que irte cotorreando con otro güey para que tenga sabor el pasesín”, le dijo a Gustavo Adolfo.