Yo no me pararía en San Ángel: Daniel Bisogno le hace el 'fuchi' a Televisa

México.- Daniel Bisogno dejó claro que tiene bien puesta la camiseta de TV Azteca al decir al aire en “Ventaneando” que jamás pondría un pie en Televisa, pues para él es una ofensa.

Así lo declaró el polémico conductor en pleno programa cuando su compañero Ricardo Manjarrez compartió que un día antes le tocó hacer guardia afuera de Televisa y vio salir de las instalaciones a Bella de la Vega, quien recién estuvo en “Survivor México 2021”, reality de TV Azteca.

Pero fue interrumpido por Daniel Bisogno quien le aseguró que él “no se separaría ni siquiera en San Ángel”.

Y fue su jefa, Pati Chapoy, quien le respondió a Bisogno y le aseguró que Ricardo Manjarrez acude a las afueras de Televisa porque tiene que hacer su trabajo como reportero.

Lo que pasa es que tú no vas porque no trabajas en eso, no sales como reportero”, le respondió Pati Chapoy, pero Daniel le reviró.