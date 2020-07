'Yo no puedo decirles que no se operen' Actriz revela porqué se quitó los implantes de seno

Ciudad de México.- La actriz peruana, Verónica Montes, reveló que se quitó los implantes de seno por esta razón.

Mediante su cuenta oficial de Instagram la peruana mencionó que se había hecho una serie de cirugías para hacer crecer sus senos, sin embargo, reveló el motivo por la que años después decidió quitárselos.

Cuando llegó el momento de cambiar los implantes y poner los nuevos, mi cuerpo tuvo una reacción alérgica a estos por lo que otra vez tuvieron que cambiarlos, por unos hipoalergénicos pero estos se pegaban a mis músculos y me causan bastante dolor con ciertos movimientos, después de dos intervenciones médicas fallidas me di cuenta que mi cuerpo me estaba diciendo que ya no quería nada extraño en él, decidí escucharlo y solucionar mi tema de salud", comentó.

Así mismo, la actriz expresó que se arrepintió de haber tomado la decisión de operarse, pues antes estaba feliz como era, además, pidió a sus seguidores que los estereotipos no les afecten y menos para tomar este tipo de decisiones.

No fue una decisión fácil pero hoy no me arrepiento de haberla tomado, soy feliz como soy, como es mi cuerpo, sin molestia, sin dolores, soy feliz con el tamaño que tienen mis pechos, del que ellos decidieron ser… Yo no puedo decirles que no se operen, que no se pongan, que no se quiten, pero les puedo dar un consejo con mucho cariño, no dejen que los estereotipos de belleza que vemos nos afecten… Seamos como seamos hay que sentirnos bellas y plenas, la belleza no debe doler, seamos libre y evolucionemos", finalizó.