“Yo no tengo amigos jotos”, dice Andrea Legarreta a la comunidad LGBTI+

CDMX.- Andrea Legarreta se ha mostrado abierta hacia las preferencias sexuales de los demás y fue por ello que recibió el premio Orgullo De Mi Ciudad que entrega la comunidad LGBTI+, sin embargo cuando le entregaron el reconocimiento dio un discurso que en lugar de aplausos generó polémica.

La entrega del premio a la conductora se realizó en el bar Cabaretito Fusion, en la Zona Rosa, y decenas de fanáticos hicieron fila para ver y hasta poderse tomar fotos con la conductora de Hoy.

Durante la entrega de su reconocimiento, Andrea Legarreta agradeció a los organizadores que la hayan tomado en cuenta y explicó que su postura hacia la comunidad no depende del programa de Televisa, sino de sus principios y valores.

La presentadora además dijo que a ella le molesta que se etiquete a las personas y el que no todos gocen de los mismos derechos, por lo que dijo busca ser la voz de la comunidad LGBTI+.

El amor es el amor y las personas son personas y es algo que siempre le inculco a mis hijas. Una persona no se vuelve más respetable por ser heterosexual”, dijo.

Además dijo que si ella tiene amigos gays no lo dice, pues no quiere hacer distinción.

Yo no tengo amigas lesbianas, yo no tengo amigos gays, no tengo amigos jotos, yo tengo amigos”. enfatizó