Yo no tuve que perder a mi mamá para ser famosa: Frida Sofía a Chiquis Rivera

Estados Unidos.- Como es sabido por todos, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, es de ‘mecha corta’, y lo volvió a dejar claro cuando protagonizó un pleito con Chiquis Rivera, de quien se burló al decir que ella no tuvo que perder a su mamá para ser famosa.

El pleito comenzó posterior a la entrega de los Premios de La Radio 2019, cuando la hija de la fallecida Jenni Rivera le pidió a Frida Sofía que tratara con más respeto a Lupe Esparza a su paso por la alfombra morada, donde Frida participó como conductora, pues al parecer Frida trató con indiferencia al líder de ‘Bronco’.

De acuerdo con un programa de televisión, a ‘Chiquis Rivera no le pareció la forma en que despectivamente se estaba refiriendo Frida Sofía al líder del grupo Bronco, por lo que la intérprete de “Paloma Blanca” le pidió a la hija de Alejandra Guzmán que lo respetara.

Ante la petición, Frida Sofía se molestó y comenzó a gritar groserías y las personas que trabajan con ella tuvieron que llevársela del lugar.

Pero ahí no quedó todo, de acuerdo con la periodista Carolina Sandoval, Frida Sofía hizo unas declaraciones muy desagradables sobre la pérdida de Jenni Rivera, lo cual desaprobó Sandoval.

Una de las frases que parece, bueno no, que dijo Frida, no les puedo mentir es que: ‘Yo no tuve que perder a una mamá para ser famosa’”.