"Yo no vendí a Daniel Bisogno", responde Raquel Bigorra

CDMX.- La noche de este martes, la cubana Raquel Bigorra por fin se defendió y aseguró que ella no filtró ni vendió la información sobre el divorcio del conductor de espectáculos de Tv Azteca Daniel Bisogno, quien además es su compadre.

Con los ojos llorosos y visiblemente triste Raquel Bigorra se defendió de la acusación que le hizo el propio Daniel Bisogno en el programa “Ventaneando”, de vender la exclusiva sobre su divorcio a la revista Tv Notas.

La transmisión por Facebook Live fue borrada de la cuenta de la cubana después de 20 minutos de empezar.

Y aseguró que ella no vendió a su amigo y que es muy fácil de comprobar.

Aquí hay algo bien importante que yo pienso y porque creo que esto es un show y es mediático y no puedo creer que pueda pensar que yo lo traicioné y yo lo vendí porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar”, comentó.

Y sobre las supuestas traiciones a Ingrid Coronado y Fernando del Solar cuando estaban en el proceso de su divorcio; a Atala Sarmiento cuando acudió a una clínica de fertilidad, respondió que en su momento no contestó porque no se trataba de alguien tan cercano a ella, pero el caso de Daniel Bisogno sí, porque es importante para ella.

Y opinó que lo correcto hubiera sido que Daniel la buscara para hablarlo y aclararlo en persona, pero él decidió acusarla en televisión abierta, y sus compañeros conductores como Paty Chapoy y Pedro Sola, también la atacaron, incluso Pedro Sola aseguró que Bigorra sí traicionó a Atala Sarmiento.

Sé que no es sencillo pero se pueden hablar las cosas como familia, te puedes sentar y puedes hablar pero esto de agarrar un medio, de agarrar tu casa de donde comes para sentarte y difamar a una persona que no es cualquier persona, es algo que yo no puedo entender sobre todo porque en qué momento yo pensé que no me iba a tocar a mí, jamás”, dijo.