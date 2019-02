"Yo quiero una Yalitza para mi casa, me urge" dice Yuri y enfurece al público

Aunque pasó la entrega de los Oscar, el tema que representa Yalitza Aparicio sigue dando de qué hablar y el público volvió a reaccionar a la declaración de una famosa, Yuri, quien dijo que quiere una "Yalitza" para llevársela a su casa.

La cantante habló del trabajo de Aparicio con mucho respeto, pero llamó la atención cuando comentó que necesitaba, para que cuidara y amara a su hija, una "Yalitza" de Oaxaca.

Si alguien me está viendo ahí de Oaxaca por favor yo quiero una Yalitza pa' mi casa, me urge, me urge"

En redes sociales no le perdonaron el comentario y la llamaron racista y clasista, pues aseguran que "le salió su personalidad".

Le salió lo europea, lastima, me caía muy bien, ahora ya no me cae. — Othonqui (@Mizquiztli) February 25, 2019

Yuri dijo que quiere una trabajadora para que coma con ellas, para apapacharla y que las cuide, y tocó el tema de la portada de la revista 'Hola', donde la actriz de Roma apareció con un cuerpo "cambiado".

La actriz y su interpretación fueron aplaudidas por Yuri, aunque sus comentarios le resultaron en su contra.

"Me hubiera gustado verla como es... llenita porque ella no es una mujer delgada, de verdad es una mujer que tiene ese color mestizo, entonces me hubiera encantado verla como ella es", dijo la artista, aunque en Twitter le escribieron cosas como: "Osea, Oaxaca solo exporta 'muchachas' que hacen el aseo!!!"

Comentó que en lugar de aquel vestido le habría gustado verla con un traje tradicional de la Guelaguetza y que vio la película hace poco. Yuri quedó encantada pues se reconectó con su pasado y sus raíces indígenas y aplaudió el talento natural de Yalitza.