‘Yo sí canto’: Danna Paola crítica a Paulina Rubio y la tunden en redes

México.- La cantante mexicana Danna Paola fue balconeada cuando coreaba la canción ‘Ni una sola palabra’ de su colega Paulina Rubio, y enseguida dijo: ‘yo sí canto’, lo que le valió críticas en redes sociales.

En el breve clip se le ve a la también actriz imitando a Paulina Rubio cantando el tema, enseguida sonríe y recalca que ella sí canta.

El video fue compartido en Instagram, donde los comentarios que Danna Paola recibió no son los más esperados, algunos internautas opinan que la fama se le subió, otros defienden a Pau y le señalan que ella tiene una trayectoria de casi 40 años y Danna apenas empieza.

Aunque no se sabe si su intención era burlarse de la ‘Chica Dorada’, Danna Paola está de nuevo en el ojo de las redes sociales, por lo que tuvo que salir a aclarar la situación.

Ok, vamos a ver, no hagan chisme donde no lo hay, malinterpretando. Estábamos jugando a imitar, creo que han visto muy bien que imito de repente y no solo a Pau. Yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos y amo a Paulina since forever, respect always”, escribió.