'Yo si me quería casar contigo', dice Belinda a Lupillo Rivera

México.- Entre Belinda y Lupillo Rivera siempre ha existido solamente una amistad, así lo dio a conocer el cantante de música grupera, además de aclarar la causa de su tatuaje con la cara de la cantante de pop.

A través de su cuenta personal de Instagram, Lupillo negó tener una relación amorosa con la española-mexicana, y explicó que desde que se conocieron en La Voz surgió una bonita amistad entre ellos, y que aunque salieron algunas veces, nunca dejaron de ser sólo amigos.

“Yo vengo a aclararles esto porque se ha especulado por mucho tiempo y pues somos unos grandes amigos que nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho, nos la llevamos muy suave Belinda y yo”, dijo.

Rivera pidió que no se lanzaran contra la cantante, a quien considera una de las mujeres más hermosas que ha conocido, de acuerdo a El Universal.

No quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, no quiero que le digan nada feo, es una dama es una persona que yo considero una de las más hermosas que he conocido en mi vida, física y por dentro, la verdad”.