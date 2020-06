'Yo sí te rompo tu ma...' Hijo de Cepillín explota contra conductores de 'Qué importa'

Ciudad de México.- "Yo sí te rompo tu ma...", El hijo de Cepillín explotó contra conductores de 'Qué importa', Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres.

Después de comentarios sobre el pleito entre Ricardo González Gutiérrez ‘Cepillín’ y Danna Paola, a través de la cuenta de Instagram del llamado 'Payasito de la tele', González Jr. externó su descontento con el presentador y su novia, además de hacerle una contundente amenaza a Videgaray.

Eduardo Videgaray ya te pasaste con tu programa de ‘Qué Importa’, haciéndote el chistosito, hablando mal de mi papá, cuando nosotros nunca te hemos hecho nada. Mi papá no necesita que lo defienda nadie, esto como hijo lo estoy haciendo porque ya me cansaron”, comentó.

Así mismo, González Jr., mandó a un mensaje a la novia de Videgaray y también conductora de ‘Qué Importa’, Sofía Rivera Torres, a la que se refirió como “nalgas mia...”.

Después de la emisión en donde los conductores de ‘Qué Importa’ llaman ‘viejo’ y arremeten en contra de Cepillín, mediante una entrevista para el programa matutino, Venga la Alegría, el hombre aseguró que no le molesta que le digan así, pero si la forma ofensiva en que lo han hecho.

No es tan importante el que me puedan criticar. No es tan importante que me digan viejo, porque lo soy, sino la forma ofensiva en que lo han hecho. Y no es un de programa de hace unos días, sino desde que hice un pronóstico de cuando apoyé a López Obrador (el Presidente de México)”, dijo Cepillín.