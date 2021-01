Yolanda Andrade asegura que Verónica Castro besa mejor que Cristian Castro

Ciudad de México.- La actriz mexicana Yolanda Andrade recordó su relación con Verónica Castro y aseguró que besa mejor que su hijo.

Mediante una entrevista para el programa Montse y Joe, la actriz platicó sobre su trabajo con Cristian Castro en la telenovela ‘Las Secretas Intenciones’.

Ante la pregunta, Andrade no dudo ni un minuto y aseguró que la que besa mejor es Verónica.

Después de que Yolanda respondió, Montserrat Oliver, con quien Andrade mantuvo una relación, se rió e intentó cambiar el tema.

En el año 2019, Andrade confesó que había mantenido una relación amorosa con Castro y que se casaron en un viaje a Ámsterdam.

Sin embargo, esta declaración le causó molestia a Castro quien aseguró que esto no había sido verdad.

Ya le pedí de favor que esté tranquila, que me deje en paz… con la pena yo no me casé… es una falta de respeto después de tantos años… la quise mucho, ya no la quiero porque ya se pasó de graciosa y simpática”, comentó Castro.