México.- Yolanda Andrade se vio envuelta en la polémica tras declaraciones en las que salió ‘embarrada’ Thalía, pues dejó entrever que había tenido una relación con ella, esto molestó a su hermana, Laura Zapata, quien arremetió contra la conductora de “Montse & Joe”, pero no contaba con lo que le respondería.

En una entrevista con Lorena Meritano, Yolanda Andrade reveló que había tenido una relación con una mujer, integrante de un grupo musical de quien se enamoró profundamente, y aunque no dijo su nombre, los seguidores de la transmisión especularon que se trataba de Thalía, a lo que Yolanda contestó que le habían atinado.

Tras esto, la participante de "MasterChef Celebrity", Laura Zapata, hizo declaraciones en las que dejó clara su gran molestia por ‘embarrar’ a su hermana Thalía.

Vomitiva la fulana !!! Pobre no tiene qué hacer. Nociva, tóxica, lasiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató… Y a qué se dedicaban”, escribió en Twitter Laura Zapata.

Laura Zapata se enojó con Yolanda Andrade por dar a entender que había tenido una relación con su hermana Thalía. Foto: Instagram

La villana de telenovelas agregó: “Bueno lo que pasa es que lo que le hizo a la señora Verónica Castro no lo vamos a permitir que se lo haga a mi queridísima hermana. Thalía también ha de decir 'los perros ladran'... las perras ladran ¿no?”.

Laura Zapata se refería a otra polémica revelación de Yolanda Andrade sobre que había tenido amoríos con Verónica Castro.

Ahora fue Yolanda Andrade quien respondió, pues al ser abordada por una reportera del programa “El Gordo y La Flaca” al respecto, dijo que sentía pena por Laura.

Fue la propia conductora de “Montse & Joe” quien publicó en su cuenta de Instagram el video del momento en el que la reportera le pide su opinión sobre lo dicho por Zapata.

“Se encontró con un espejo, paso por ahí, se vio reflejada y dijo todo eso que ella es, lo que es, ella es nociva, complicada", dijo Andrade.

Es una mujer que me da mucha pena porque nadie la quiere, ni su mamá la quiso, es una mujer que pobrecita, porque ¡qué feo que no te quiera nadie!”.

Yolanda agregó que Laura Zapata debería de recibir ayuda, pues es problemática y ha tenido pleitos con todo mundo.

Ha tenido problemas con toda la gente... es como un drenaje, lo único que sale de ella es eso”.

Yolanda aclaró que ella nunca mencionó a Thalía, que fue la propia Zapata quien la embarró, y que incluso, ella ya había hablado con la protagonista de “María la del barrio” y las cosas entre ellas estaban bien.

“‘Thali’ y yo lo hablamos, tiene el mismo concepto igual… ella (Laura Zapata) ha insultado a Thalía, hasta que le dio dinero por la manutención de la abuelita, y ahora ya que se acabe el dinero... porque la abuelita tiene 104 años, yo no sé hasta cuando vaya a durar su dinero”, dijo Andrade.

¿Yolanda Andrade podría demandar a Laura Zapata?

Al ser cuestionada sobre si demandaría a Laura Zapata por lo que dijo sobre su familia, respondió que sí lo ha pensado, pero que le da pena por Doña Eva Mange.

“Fíjate que sí... es un tema muy delicado que a mí me molestó que se metiera con mi familia ella no tiene por qué hablar de mi familia, si mi papá se hubiese dedicado al narcotráfico, la lengua de la señora la tendrías ahorita en la mano de regalo, ¿no?... me da pena demandarla por la abuelita”, expresó Yolanda.

Yolanda agregó que ‘perra’ no es un insulto para ella, por el contrario, aseguró que ella ama a los perros, por lo que lo dicho por Zapata no le molesta.

¿Me dijo perra? Ah vas bien Laura, porque yo quiero mucho a los perros, un perro es lealtad, es amor, es compañía... no es ofensa”.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos