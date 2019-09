Yolanda Andrade confirma que sí se casó con Verónica Castro

México.- La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade confirmó lo que ya se sospechaba, sí se casó con la primera actriz Verónica Castro, en Ámsterdam, hace 20 años.

Así lo aclaró la también actriz en el programa “Radio Fórmula” de Javier Poza al tiempo que aclaró que no tiene nada de malo, pues ambas lo acordaron.

Yolanda Andrade causó controversia hace unas semanas cuando declaró que hace 20 años contrajo matrimonio con una mujer muy famosa de México, pero no dio el nombre.

Hoy queda aclarado, es Verónica Castro, quien al parecer ya le autorizó hablar y así se lo confirmó a Javier Poza.

No es broma casarse, es un acto de amor... Me casé en Ámsterdam con una mujer que admiramos y que conoces muy bien”, dijo.

Pero el hermano del actor Jorge Poza le insistió si fue con Verónica Castro y ella por fin respondió.

Fue un matrimonio simbólico, no hay nada legal”.

Pero aclaró que fue cuando Verónica Castro era la conductora de Big Brother a principios del año 2000.

Javier Poza participó como co-conductor de las emisiones del “gran hermano”. Además, Yolanda aseguró que hasta fungió de madre con los hijos de la actriz.

Acto seguido, Yolanda Andrade señaló que le gustaría que Verónica Castro hiciera un enlace para desmentirla, al tiempo que recordó que la boda fue un bello momento de sus vidas.

A mí me gustaría que Verónica estuviera en la línea, Vero, ¿nos escucha? En el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta. Fue un bello momento de nuestras vidas, no tiene nada de malo, así fue, ¿verdad que nos amábamos tanto?”.