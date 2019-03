CDMX.- Durante la emisión de su programa “Montse y Joe”, la conductora Yolanda Andrade relató lo doloroso que fue confesar que era homosexual.

Andrade se sinceró con su público luego de que su invitado de ese día, el influencer Quique Galdeano les expresara su admiración a las conductoras por dar a conocer su orientación sexual en una época en la que no era tan aceptado.

Las admiro porque no solamente fueron pioneras, ustedes son la voz de una generación que yo admiro, que gracias a ustedes no me sentí solo”, comentó Galdeano.