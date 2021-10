Yolanda Andrade revela supuesto romance con Thalía

Ciudad de México.- La personalidad de Yolanda Andrade es muy abierta y honesta, lo cual la ha metido en varias polémicas y más por su vida sentimental. Ahora, la conductora volvió a ser el blanco de la prensa por hablar de otro de sus amoríos del pasado.

La conductora de Unicable volvió a ser tendencia, ya que en durante un en vivo con la actriz Lorena Meritano, con quien comentó diversos temas, entre ellos los diferentes romances que tuvieron en el pasado.

Yolanda habló de un romance que tuvo y si bien no dio nombres abiertamente, si brindó un par de pistas, por lo que usuarios comenzaron a especular que hablaba de Thalía.

Yo me enamoré muchísimo de esta mujer, de la cantante esta, de la que me dijo que tú estabas más alta que ella. Me enamoré mucho. Vivimos una etapa muy peculiar e inolvidable’", reveló.