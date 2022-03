México.- Yordi Rosado es quizá el conductor de Televisa que más confesiones fuertes, incluso delitos, ha logrado con famosos que acuden a su programa de YouTube, “La entrevista con Yordi Rosado”. El último fue Luis de Llano, quien causó polémica cuando habló de su relación con Sökol, cuando ella tenía 14 y él 39.

Su último programa, en el que tuvo como invitado al productor creativo, musical y de televisión, Luis de Llano Macedo, causó polémica, pues el entrevistado confesó que sí tuvo un romance con Sasha Sökol, el cual duró seis meses, porque realmente estaba enamorado de ella.

Lo malo para el productor de Televisa es que en ese entonces, la ex Timbiriche tenía 14 años y él 39, lo que lo clasifica como pederasta.

La entrevista se transmitió hace dos días y hoy, Yordi Rosado es tema en redes sociales, pues es quizá el conductor que más confesiones de delitos ha logrado, incluso que la Fiscalía General de la República (FGR).

En el último programa, Luis de Llano Macedo habló de sus inicios como cantante de rock, de su trabajo como productor, pero también de sus amoríos, donde aceptó que tuvo un romance con Sasha, aunque omitió decir que ella tenía 14 años y él 39.

Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo: ‘nada que ver’ y se acabó, seguimos trabajando 10 años más”,