México.- En su primera entrevista tras salir de la cárcel, YosStop habló de su experiencia al estar presa, algo que no le desea ni a su peor enemigo “es peor que morirte”, contó.

La influencer Yoseline Hoffman platicó con Saskia Niño de Rivera, de Reinserta, organización que trabaja con niños y adolescentes que han estado expuestos a situaciones traumáticas relacionadas con la violencia en México.

YosStop salió el pasado 30 de noviembre de la cárcel tras permanecer cinco meses presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla luego de ser acusada del delito de pornografía infantil por el caso de la joven Ainara Suárez.

Yoseline Hoffman estuvo presa durante cinco meses en Santa Martha Acatitla. Foto: Instagram

La influencer pudo salir tras la reclasificación de su delito por el de discriminación y llegar a un acuerdo con la parte afectada que aceptó la reparación del daño.

Saskia Niño de Rivera, quien aclaró que no había pagado nada por la entrevista a YosStop, le preguntó cómo había sido su vida dentro de la cárcel.

“Fue muy duro porque yo viví una cárcel distinta, donde había poquitas personas, yo creo que eran casos mediáticos, estaba sola no tenía con quien platicar, no tenía nada que hacer… a las 8 de la noche me encerraban a las 8 de la mañana me abrían”, contó YosStop.

“Tenía que estar yo sola con mi cabeza, con mis pensamientos, con cómo me juega chueco la mente… tratando de no enloquecer, de no perderme, de no deprimirme”, declaró la youtuber, quien detalló que desde antes de su encierro tomaba medicamento psiquiátrico debido a que padece trastorno de ansiedad.

La pasas mal, duré cuatro días sin bañarme, sin lavarme la boca… es como una muerte de mí misma”, compartió sobre sus primeros días en el penal.

Yoseline dijo que perder su libertad fue una gran lección, de valorar, pero también de soltar, “porque ya no tienes el control de absolutamente nada y yo estaba acostumbrada a controlar todo”.

Sin embargo, en estos cinco meses presa logró sanar muchas cosas que incluso, dijo, no hubiera podido sanar o entender en terapia.

La joven dijo que aunque físicamente se siente mareada ya sea por algún efecto secundario o por algún problema de desnutrición, está feliz de estar libre, y ahora valora muchas cosas que antes no les daba importancia, y al contrario, cosas que antes les daba mucho peso ahora se da cuenta que no es así.

Tú nunca te imaginas que vas a perder tu libertad, sobre todo cuando eres pues una persona que no se dedica a hacer malas cosas”, dijo.

Ahora lo que quiere es seguir aprendiendo, reestructurar su contenido, ayudar a mujeres en la cárcel, y retomar su vida.

Sobre si se merecía estar en la cárcel, la influencer aseguró que no y que es una experiencia tan fuerte que no se le desea a nadie.

¿Me lo merecía? No… ni a tu peor enemigo le deseas estar ahí, es peor que morirte”, expresó.

