Ciudad de México.- Con la detención de Yoseline Hoffman, conocida en Youtube como YosStop, por el delito de pornografía infantil, otro youtuber sale a relucir en las conversaciones, se trata de Rix, quien fue acusado de abuso sexual por Nath Campos.

Es que ahora que el peso de la ley está cayendo encima de YosStop, tras la denuncia de la joven Ainara Suárez, la gente se pregunta si Ricardo González, conocido en el internet como Rix, continúa en la cárcel tras su detención el pasado 25 de febrero por su probable participación en el delito de tentativa de violación hacia Nath Campos, quien es youtuber y además, hija del productor musical Kiko Campos.

La youtuber Nath Campos publicó en su canal de Youtube el 22 de enero del 2021, un video en el que confesó que fue víctima de abuso sexual por parte de Rix, a quien consideraba su amigo.

Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtuber. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas”, narró Nath Campos.

La influencer dijo que cuando llegó a su departamento, Rix se ofreció a quedarse con ella para ayudarla a subir a su habitación.

Llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, los otros amigos se fueron”.

Cuando ambos se encontraban en la habitación de Nath, el youtuber abusó de ella. De acuerdo con su relato, Nath no pudo mover sus extremidades.

Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, comentó.