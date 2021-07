YosStop envía mensaje desde prisión: 'Estoy privada de mi libertad. No porque sea culpable' 

Ciudad de México.- La youtuber Yoseline Hoffman, conocida en las redes sociales como YosStop sorprendió con su reaparición en Instagram este viernes, tras su detención el 29 de junio por el delito de pornografía infantil.

Fue a través de una historia en su perfil de Instagram que la influencer envió un mensaje para aclarar por qué permanece en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla privada de su libertad.

Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable", compartió YosStop.