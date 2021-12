YosStop aclara 'el cobro' que le hizo a Paty Chapoy por entrevista

AM.- En la entrevista con el youtuber regiomontano, Roberto Martínez, YosStop dijo que nunca pidió dinero por entrevista, y al contrario, denunció la desinformación que existe en los medios.

Uf, cañón (la desinformación), cada rato sacaban cosas que no eran verdad de mí, hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas; aún no entiendo porqué a los medios les encanta inventar”.

Fue por ello, que YosStop decidió dar sus primeras entrevistas a youtubers, pues al ser ese medio, considera que la información llega de una forma más orgánica.

Recordó que lo último que sacaron fue que estaba cobrando un millón de pesos por entrevista.

Jamás le he contestado a ningún medio de show, de espectáculo, amarillismo, jamás le he contestado. Digo, me da igual, no me afecta. Estaría en mi derecho (de cobrar), pero digo, ¿para qué hacen eso?”.