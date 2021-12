México.- Con una actitud fría y muy seria, YosStop ofreció de manera pública su disculpa a Ainara Suárez, uno de los puntos del acuerdo que aceptó la joven víctima de violación para que saliera de la cárcel.

A través de un video titulado 'Perdón Ainara' publicado en su canal de YouTube este 3 de diciembre, la influencer Yoseline Hoffman ofreció una disculpa pública, en la que aceptó ‘la cagué’.

La youtuber salió el pasado martes del penal femenil de Santa Martha Acatitla donde pasó cinco meses presa luego de ser acusada de pornografía infantil por declarar que tenía un video de la violación de la joven Ainara Suárez, quien en el momento del ataque era menor de edad; sin embargo, el delito por el que se le acusa fue reclasificado a discriminación.

YosStop ofreció una disculpa pública a Ainara Súárez a través de un video en su canal de YouTube. Captura de video

En el video de su disculpa pública, YosStop lució muy fría, y leyó el texto rápidamente, levantando la vista a la cámara en pocas ocasiones.

Perdón, Ainara. Te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado, te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado”, inicia su disculpa.

“Hoy entiendo que te violaron, Ainara y que yo hice más grande tu herida y tu dolor”, fue otras de las declaraciones de la influencer.

Yoseline dijo que ahora entendía que nadie debe debe calificar a otra persona por su aspecto físico ni juzgarla por su comportamiento sexual.

Te revictimicé y puse en duda lo que valientemente habías denunciado. Ahora entiendo y espero que todos entiendan que si no hay consentimiento es violación y que una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento”, agregó.

La youtuber aceptó que habló de la agresión a Ainara sin escuchar su versión, ni conocerla, ni saber los hechos ni el contexto, me atreví a calificar lo que te había pasado la noche del 25 de mayo del 2018. dije que te vendiste por cigarros, que eras una prostituta, una pende..., dando cosas por sentadas que me dijeron y no me constaban. No tuve empatía alguna y no me puse a pensar en lo que podría haber detrás".

Ahora sé que esa noche cuatro tipos adolecentes te violaron, que hicieron cosas aborrecibles y detestables con tu cuerpo aprovechando que habías ingerido bebidas alcohólicas y que te encontrabas en un estado vulnerable”, dijo.

Yoseline expresó que la grabación de la violación se la había enviado una adolescente llamada Daniela, “quien además también te había insultado, criticado y juzgado… Me puse de lado de tantos que te hicieron daño y con mis palabras y acciones lo hice más grande".

YosStop dijo que espera que Ainara Suárez encuentre la justicia, además de que se compromete a colaborar en lo que pueda en la investigación de los hechos, que fue otro de los requisitos del acuerdo al que llegaron ambas partes.

“Te ofrezco a ti, Ainara, mi más sincera disculpa. Ofrezco también a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video de ‘Patética generación’ y a todas las personas que he ofendido cuando en otras ocasiones he agredido, me he burlado y lastimado a muchas otras mujeres”.

A mis seguidores les digo 'stoppers, la cagué'. Me equivoqué muy cañón, lastimé y agredí sin derecho a Ainara, lo digo en serio y les pido no meterse con ella ni con su familia”, pidió la influencer.

“Ainara, reconozco tu calidad de persona, tu valentía y generosidad con la que me permites enfrentar este proceso, buscando siempre el bien común, incluso antes que el tuyo propio”.

YosStop confirmó que no volverá a expresarse de manera humillante en contra de cualquier persona, e informó que asistirá a sesiones feministas una vez al mes durante tres años, y a subir por lo menos un video al mes con lo aprendido.

