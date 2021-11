México.- YosStop, quien se encuentra en prisión acusada del delito de pornografía infantil, cuenta que estar recluida afectó su visión al punto de que no puede ver con claridad algo que esté a más de dos metros de distancia.

Gerardo González, pareja de la influencer, mantiene a los seguidores de YosStop al tanto de lo que le pase a través de las redes sociales de ella, y fue quien explicó que en su último encuentro se enteró de esta situación.

El novio de la famosa compartió en Instagram que Yoss estaba muy asustada porque tenía visión borrosa.

"Le expliqué que hay varios estudios realizados durante el confinamiento por la pandemia que revelan que hay diferentes tipos de afectación en los mecanismos oculares que pueden derivar en visión borrosa, cefaleas, entre otros; y que pudieran estar asociados a la duración e intensidad de actividades cercanas como la escritura o lectura, estos síntomas podrían ser transitorios", compartió Gerardo González.

La pareja de Yoss transcribió el texto que le dio la joven.

Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista", se lee en el mensaje.

"No me había dado cuenta hasta ahora que salí al patio y había un poco de luz de día, porque nunca me da el sol, que nada lo enfocaba bien, anocheció y seguí igual, empecé a hacer pruebas y básicamente nada que esté a más de 2 metros de distancia lo puedo ver bien, ni adentro de la celda, ni afuera ¿en qué momento se me deterioró la vista?", explica YosStop.

La celebridad de internet se mostró preocupada por este problema de salud por el que atraviesa. "Al parecer estar encerrada más de 4 meses es suficiente para dejar de ver bien. No me di cuenta hasta que ya era muy evidente. Me siento triste y frustrada y me pregunto ¿será reversible?, tal vez, no lo sé".

YosStop reflexionó sobre esta situación, al referirse que estar en la cárcel le abrió los ojos en un sentido, pero los cerró en otro.

¡Qué ironía! La cárcel 'me abrió los ojos' en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien", finalizó.

El novio de YosStop, Gerardo González, es quien mantiene informados a los seguidores de la influencer. Foto: Instagram

Acusada por pornografía infantil

YosStop fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil, esto al verse involucrada en el caso de la joven Ainara, quien en 2018 fue víctima de violación cuando era menor de edad, hecho que fue captado en video.

YosStop habló en una de sus transmisiones en Internet sobre el caso de Ainara, y aceptó haber recibido el video de la violación, tenerlo en su posesión, además de describir parte de lo que se veía en el material.

Debido a esto, YosStop fue detenida y vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil, y de ser encontrada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 12 años en prisión.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos