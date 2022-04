YosStop se burla que no la cancelaron en redes y le llueven las críticas

Ciudad de México.- Después de haber dejado la cárcel tras cumplir una condena por el delito de pornografía en agravio de una persona menor de edad, Yoseline Hoffman, concodida en redes sociales como YosStop, se burló de todos al crear una canción llamada “Lady Cancelada”, en la cual se refiere que a pesar de todo no fue cancelada y puede continuar creando contenido en sus redes.

A través de sus cuentas, la influencer difundió un video en el cual demuestra su poco talento musical y su gran burla al compartir una canción con una letra un tanto cínica, con la que hace mofa de seguir en las plataformas digitales a pesar de la polémica en la que se vió envuelta y que la llevara a estar varios meses al interior del Penal de Santa Martha.

La controvertida canción la lanzó la tarde del martes 19 de abril, y en más de dos minutos YosStop insiste en hacer referencia a que muchas veces la amenazaron de ser cancelada.

“Cuánta gente es aburrida, cuánta gente sin nada que hacer, sin cosas importantes en su vida, gente amargada, que no cree en el karma, se sienten justicieros… Me caes mal, te voy a cancelar; no veo ni tus videos, te voy a cancelar; no me gusta lo que dices, te voy a cancelar; no crees en lo que creo, te voy a cancelar una vez más”, subraya.

La influencer se burla de todos con un tema en el que hace referencia a que muchas veces la amenazaron de ser cancelada. Foto: Especial.

A pesar de haber sido sentenciada sobre una posible cancelación a sus cuentas, debido al contenido y lenguaje que maneja, hasta el momento no lo han hecho, lo cual ella lo celebra.

“Están super sensibles, no los puedes ni rozar, cualquier micro palabra les puede molestar”, dice una parte del tema.

Sin embargo, la youtuber remata en su clip que ella solo le dio fama a quienes la critican y finalmente sigue muy activa en las plataformas.

“Me van a cancelar, eso ni sucedió, me van a cancelar, les dije sus verdades, me van a cancelar, solo quieren la fama, me van a cancelar”, continúa.

Pero el detalle vino después su tema en redes sociales, pues desató toda una ola de comentarios de rechazo hacia el video, pues los internautas señalan la falta de seriedad que tiene con la situación que vivió hace un par de meses.

YosStop desató toda una ola de comentarios de rechazo hacia el video. Foto: Especial.

Por otro lado también hubieron muchos usuarios que aseguraron su letra tiene más sentido que algunos temas de reggaetón o hasta las canciones de Rosalía, a quien señalaron por no entender lo que dice, otros la tundieron debido a que pese a tener una orden del juez a no hacer contenido que ofenda a las personas, ella insiste en burlarse.

Del mismo modo, otros usuarios en tono sarcástico, celebraron que haya sacado su canción, por lo que esperaron fuera la última que lanzaba en las plataformas, pues canta muy feo.

“Excelente canción, esperemos sea la última”, “Me salió cantante”, “si así está la canción cómo estará el libro”, fueron algunos de los comentarios.

