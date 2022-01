Yoss Bones: ‘Me siento afortunada de ser una rapera guanajuatense’

AM.- La sorpresa del año fue ver en las grandes pantallas del Time Square, el rostro de Yoss Bones, la salmantina que crece como la espuma como una de las raperas más influyentes de la música.

Yoss tiene 4 años luchando por un sueño. Foto: Facebook

De orgullo guanajuatense, Yoss Bones compartió en exclusiva con AM, cómo se siente de ser parte de la voz ‘Equal’, un set list de Spotify, además, lo que viene para este 2022.

Yo me siento afortunada la verdad, siempre lo he dicho, a mí no me costó tanto porque cuando llegue a esto del rap, de la música, llegué con una empresa que ya llevaba tiempo haciéndolo y no me costo, ellos me enseñaron, y estoy agradecida porque es fruto de que le echamos ganas”, dijo.

Ser mujer en un mundo dominado por hombres, poco a poco queda como un cliché, pues para Yoss, el panorama cada vez es más amplio en cuestión de apertura musical.

Siempre crecí entre hombres, y el hecho de ser mujer implica trabajo, y esfuerzo. Me cuesta más convivir con mujeres, yo soy más de estar entre hombres, pero no me costó, el destino me llevó por donde tenía que, para poderme comportar en donde estoy, entonces yo feliz de estar con estos muchachos cab…que me sacan de quicio (risas)”. añadió.

Sobre las colaboraciones, Yoss adelantó que seguirán creciendo en colaboración con Neto Peña, con quien ha hecho más canciones. Al respecto, fue el mismo Peña quien adelantó los planes con la guanajuatense.

Llevamos varios años de conocernos, primero fue la amistad, después el hacer algo juntos, y si ganamos 500 pesos ya vivimos de la música, en lugar de vender hamburguesas, entonces. Vamos a seguir creciendo, nunca nos imaginamos algo como esto”.

El renacer del rap

Para Yoss, los temas de este género no solo es violencia, sino denuncia social, que fusionada con otros géneros, creó la fórmula para el éxito. Aunque, tienen más cuidado en cómo toan estos temas.

Yo la neta soy bien imprudente, la verdad soy a veces muy transparente, más de lo que debería, y eso me ha costado mucho…a veces uno habla porque lo siente, a veces la gente no lo toma como tú pensaste, y sí es bien delicado; a veces, siendo mujer, me incluyen mucho en tema del feminismo, cuando no estoy del todo informada, también trato de irme de a poquito porque no la quiero ‘cagar’ ni molestar a nadie. Es meterle mucho coco y cuidado a lo que haces”, añadió.

Empresarios de su carrera

Para Yoss ocuparse de su carrera, ha sido un plus, pero que viene inmerso con una gran responsabilidad.

“La empresa no nos ve como empleados, somos hermanos, carnales, y que haya alguien de administración y te diga cómo hacerle, que Neto me diga cómo hacer las armonías, vas aprendiendo, no son cuatro años en mi caso en vano; no lo puedo hacer todo yo sola, somos un gran equipo. Ya sé cómo hablar con la gente, cómo comportarme, eso me lo ha enseñado Alzada”.

Yoss Bones va en ascenso. Foto: Especial

Yoss adelantó que viene gira, que vienen colaboración con artistas colombianos, y muchas más sorpresas para su carrera.

Yoss estará en la ciudad. Foto: Facebook

¿Quién es Yoss Bones?

Yosselin “Yoss” Bones (7 de febrero de 1997) es una rapera y compositora mexicana, joven promesa del género urbano. En 2019 se convirtió en una de las artistas mexicanas de rap más escuchadas de Spotify; desde entonces no ha dejado de cosechar éxito.

Su apodo se origina de una artritis, que la aquejado desde muy pequeña, pero que le da fuerza para continuar con su carrera y darlo todo a pesar del dolor de sus huesos.

Yoss Bones. Foto: Facebook







