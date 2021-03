La artritis me hizo refugiarme en la música, pasé por un momento oscuro de depresión y entendí que la vida me daba esa patada en el trasero para dar testimonio de que a pesar de todo, te puedes levantar y darlo todo por un sueño”

Joselin Martínez Montiel mejor conocida como “Yoss Bones”, es una de las artistas más influyentes del rap actual; acumula más de 15 millones de visualizaciones con sus rolas y colaboraciones. La salmantina fue firmada por una de las empresas más grandes de este género: “Alzada Films”de Neto Peña, otro rapero importante.

La artista se mantiene con los pies en la tierra

Todo comenzó a los 17 años con un diagnóstico que cambiaría su vida.

Pasé por un proceso muy difícil cuando me diagnosticaron, me deprimí mucho, pero empecé a escribir, y pensé que a lo mejor era un plan de Dios, de darme una patada en el trasero que sí, me iba a doler, pero era decir: ‘¡arre!’, todavía hay una vida, te puedes levantar”, platicó.

Con tan sólo 23 años de edad, Yoss cambió su residencia de Salamanca a Guadalajara, donde ha desarrollado su carrera.

“Caí en una empresa donde todo está chido, donde todos somos hermanos, nos queremos. Lo más difícil fue alejarme de mi familia, fue un golpe bien duro, estaba acostumbrada a levantarme, ver a mis papás, hermanos, pero todo ha estado perfecto”.

Con la ayuda y el apoyo de su familia, Yoss dejó su carrera en Producción Textil, para darle con todo con la música, sin que eso signifique que pueda retomar su carrera algún día.

Mi familia me decía: ¿Es tu sueño?, ¡arre, lánzate con todo!, y eso me ha funcionado, dejarle las cosas a Dios. Siento que se me han abierto muchas puertas, y sólo las sigo”.

A casi seis años de su lanzamiento, es considerada de las mejores.

Lo que define su carrera, es esa apertura hacia las fusiones, lo que la ha llevado a colaborar con músicos fuera de México.

“No me defino como un sólo género, sino la música en general, siento que soy música en todas sus versiones: salsa, reggaeton, blues, más bien intento descubrirme a través de la música...sería muy ilógico encerrarnos con un sólo concepto, me da igual hacer un house, creo que no tengo problema en que la banda me escuche en cualquier género, no hay que limitarnos”.

Con letras que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer, y mensajes contra el feminicidio.

“Hablando del rap, siempre me han dicho que este mundo es de hombres, pero es perderle el miedo, creer en ti misma, creernos lo que somos. Convivio con 40 hombres a diario, y no siento que tenga que competir con ellos”.

Mil gracias a mis amigos de @spotifymx ✨✨ Y a todos ustedes! Estamos en portada en el playlist R & B Latino. Vayan a seguirlo ✌��✌�� Publicado por Yoss Bones en Jueves, 30 de julio de 2020

“Hace falta ver más mujeres en la industria, va creciendo, veo a chavitas con mucho talento, y sólo es eso, perder todo el miedo”.

Lo que siempre la ha movido es la felicidad, la estabilidad emocional, familiar, y que a través de su música, transmitir un poco de paz.

“Mi meta es la plenitud, pero en el transcurso vamos”

En cuanto al amor, Yoss se mantiene tranquila, enfocada y con los pies bien puestos en el sueño.