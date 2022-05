Monterrey.- En su sexta edición el Festival Tecate Live Out presentará a la guanajuatense Yoss Bones en su line up encabezado por Lorde y Khalid.

El evento se realizará el 15 de octubre en el Parque Fundidora.

Yoss Bones será una de las invitadas. Foto: Especial.

Además, se presentarán Polo&Pan, Yungblud, Purple Disco Machine, Aitana, Saint Motel, Roosevelt, Yellow Days, Elsa y Elmar, The Change, Atlas Genius, Too Many Zooz, Goodford, Smith&Tell, Kari Faux, Noah Pino Palo y Miranda Santizo.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Yoss Bones presentará lo último de su repertorio, cabe mencionar que es su estreno como solista, pues se hacía acompañar por otros raperos varones.

La venta de boletos será por preventa este 31 de mayo y 1 de junio, comenzará a través de Ticketmaster, mientras que la venta en general será el 2 de junio.

Lorde será el talento principal de Live Out. Foto: Especial.

Este festival es lo más esperado de la música alternativa, pues tendrá todo tipo de propuestas que van desde lo electrónico, indie pop, soft, rap, sin dejar pasar las colaboraciones que podrían surgir en ese momento.