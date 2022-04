León, Guanajuato.- En una transmisión especial y de madrugada, los influencers de León, Mona y Geros presumieron que ya les llegó su placa dorada por el millón de suscriptores en YouTube.

La polémica pareja realizó una transmisión para interactuar con sus seguidores, a los que mostraron su placa dorada. No cabe duda que su popularidad va en ascenso.

Hace tres semanas, la pareja visitó Monterrey, donde fueron recibidos por Edwin Luna y su esposa, Kimberly Flores, quienes fungieron como sus padrinos de compromiso, pues Geros le entregó el anillo a Marisol, nombre real de Mona.

Y hace dos días, volvieron a tierras regias, donde fueron recibidos por el comediante Franco Escamilla, quien los entrevistó para su programa de YouTube “Los amos del universo”, el cual conduce al lado de Poncho de Nigris.

Y la madrugada de este viernes, Geros abrió con la transmisión para abrir la caja que contenía la placa por el millón de suscriptores.

La emoción llegó cuando Geros abrió la caja para mostrar el resultado de su autenticidad en las redes sociales.

Ya me llegó la placa chicas, no mam*n”, dijo Geros y enseguida agregó: ‘muchas gracias millón, muchas gracias por tener el millón, tan tan’”.

Me la trajeron hoy en la tarde chicas, la verdad sí está bien grande. La primerita vez fue de los cien mil, nos dio mucho gusto chicas porque yo les he dicho, siempre veo a otros youtubers que hacen videos: ‘enseñandoles mi placas o algo así’”, agrega Mona.

“Geros, sí está bien gruesota p*rro”, dice al tiempo que muestra su emoción.

No mam*s, dice que viene de París, ¿No será de oro para empeñarla?”, pregunta Geros a modo de broma al tiempo que sonríe.

Miren chicas, lo que nos han hecho lograr, qué padre… se siente bien perrón, me gusta”, vuelve a decir la influencer leonesa, y su prometido agrega: ‘Siento mucha felicidad, nunca me imaginé eso, siento bien perrón, no sé si cantar o dormirme”.