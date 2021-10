YouTube baja video de ‘Perra’ de J Balvin por misógino y racista

Ciudad de México.- Una vez más J Balvin es el centro de críticas, ahora por su más reciente video “Perra”, el cual levantó toda una ola de críticas en su contra, por lo que la plataforma YouTube lo bajó inmediatamente, ya que su letra promueve violencia de género y racismo.

Desde septiembre pasado, el cantante colombiano lanzó su nuevo sencillo titulado “Perra” el cual tuvo severas críticas debido a su letra y más tarde el video recibió fue tratado de igual manera, ya que el contenido es machista, misógino, racista y sexista, por la forma en que se refieren y tratan a las mujeres.

El videoclip causó tal indignación, que hasta la vicepresidenta de Colombia, también país del intérprete, Marta Lucía Ramírez, externó su molestia a través de un comunicado, derivado de la letra de la canción.

Activistas feministas se sumaron a la oleada de protestas en contra de una canción y video de “Perra” de J Balvin,que lejos de enarbolar los valores hacia el respeto y dignidad de la mujer, la humillan y la cosifican.

La feminista Florence Thomas dijo que ni siquiera pudo terminar de ver el video de la canción donde “arrodilla a las mujeres, que además son afrodescendientes, y les pone un bozal, denotando un racismo impresionante”.

La polémica por la canción “Perra” se anexa a la última que hizo el cantante cuando se le fue a la yugular a los organizadores de los Latin Grammy asegurando que no los valoran, “pero nos necesitan”.

“Les damos rating pero no nos dan el respeto”, dijo J Balvin luego de que se dieran a conocer las nominaciones, lo que también provocó gran polémica en su contra.

Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano? Yo no rapeo, ¿de qué género estamos hablando, porque por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron (…)”, lo confrontó Residente quien apoyó a otros artistas como Don Omar y Yotuel.