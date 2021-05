YouTubers rechazan adopción porque no podían publicar a su bebé en redes sociales

Estados Unidos.- Los youtubers Nikki y Dan Phillippi, una de las parejas más famosas de internet están en la polémica porque cancelaron su proceso de adopción de un bebé en Tailandia.

El matrimonio comparte en la plataforma de videos todo lo que hacen a diario e incluso las decisiones más difíciles que tienen que tomar con sus más de 1.200.000 de suscriptores.

Por lo que su idea de convertirse en padres a través de la adopción fue aplaudida por sus seguidores, quienes ahora los critican luego de que Nikki y Dan cancelaran el proceso porque el bebé no les iba a dar más fama de la que ya tienen.

Nikki y Dan Phillippi ya tiene un hijo./ FOTO: Google

De acuerdo con información del sitio The Mirror, la institución que les daría en adopción al menor de edad, tiene una regla que los youtubers no se esperaban y que definitivamente no podrán cumplir.

Después de recoger a su hijo, ya es su hijo, pero no se le permite hablar de ellos ni compartir imágenes, fotos, videos, nada sobre ellos en internet durante un año", afirma la institución de adopción de Tailandia.

Aunque los youtubers dudaron y se preguntaron si podrían aguantar un año sin publicar a su hijo, al final prefirieron rechazar la adopción.

La institución trató de verse “flexible” al indicar que el bebé sí podía salir en las redes sociales pero con la cara tapada y usando un hashtag especial, pero la pareja no aceptó.

Los influencers se fueron a Corea del Sur con la misma idea de adoptar un bebé, pero allí la prohibición de no mostrar al bebé, es la misma.

Hasta ahora no se sabe si la pareja intentará adoptar por tercera vez en otro país.

Otra polémica de Nikki Phillippi y Dan Phillippi

Anteriormente, los youtubers Nikki Phillippi y Dan Phillippi fueron muy criticados luego de que confesaron que sacrificaron a su perro bull terrier llamado Bowser porque hirió a su hijo Logan.

Aunque el menor no resultó gravemente herido, en su rostro le quedó una marca de los dientes de Bowser.

Fue el peor día (pero) fue increíble porque todo llega a su fin. Fue un final hermoso, perfecto en nuestra sala de estar”, dijo Nikki. “Pudimos abrazarlo, besarlo, abrazarlo y agradecerle”.

Bowser fue despedido por sus "padres humanos"./ FOTO: Google