Youtuber Felipe Neto acusa es perseguido por el presidente Jair Bolsonaro tras criticarlo

El youtuber Felipe Neto dijo es víctima de una persecución del gobierno de Jair Bolsonaro.

Felipe Neto fue considerado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2020.

El youtuber es crítico del gobierno de Brasil.

Brasil.- El famoso youtuber Felipe Neto dijo ser víctima de una persecución por parte del gobierno de Brasil tras hacer duras críticas contra su presidente, Jair Bolsonaro.

De acuerdo con la agencia AFP, el joven considerado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de este 2020 ha sido acusado en repetidas ocasiones de fake news y falsos rumores.

Ahora, el youtuber brasieño enfrenta una investigación en su contra por supuesta corrupción de menores pero él señala “es otra trampa” del presidente Bolsonaro para intentar silenciarlo.

Lo acusan de subir contenido inapropiado

Según el medio de noticias, el pasado viernes la Policía de Río de Janeiro informó la apertura de una investigación en contra de Felipe Neto a solicitud del Ministerio de Justicia.

Detallaron que aparentemente el influencer divulgó material inapropiado para niños y adolescentes en su canal de YouTube y no limitar la clasificación de edad en los videos donde además hay lenguaje inapropiado para menores.

No obstante, los policías no dieron especificaciones sobre el supuesto material. Anteriormente, Neto fue blanco de una campaña de falsas noticias que lo acusaban de pederastia pero nunca se le comprobó este delito.

Asegura es persecución

A diferença, Eduardo, é que eu sou um palhaço youtuber, enquanto seu pai finge que é Presidente da República.



Eu não quero q me levem a sério. Já ele, deveria.



Você falhou, como sempre. Tente de novo. E avisa pro seu irmãozinho: tic... tac... tic... tac... https://t.co/X6Tar96FMZ — Felipe Neto ������ (@felipeneto) November 11, 2020

El creador de contenido para YouTube ha hecho duras críticas contra el mandatario sudamericano, incluso a principios de año ganó reconocimiento internacional al grabar un video para The New York Times en el cual señalaba a Jair Bolsonaro como el peor presidente del mundo y urgía a los estadounidenses a no apoyar la reelección de Donald Trump, aliado del mandatario brasileño.

Por lo que desde que comenzaron las acusaciones en su contra, él asegura son falsas y consideró como un “absurdo caso de persecución”.