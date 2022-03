Ofrecen a Will Smith y Chris Rock 15 millones de dólares a cada uno por pelear en un ring

México.- El youtuber y boxeador Jake Paul está dispuesto a pagar 15 millones de dólares a cada uno con tal que se haga una pelea entre Will Smith y Chris Rock en un ring de boxeo.

Tras el derechazo que Will Smith le dio a Chris Rock la noche de este 27 de marzo durante la entrega de los Premios Oscar, Saul Vulcano, estrella de "Impractical Jokers", bromeó sobre cuánto gastaría el fundador de Most Valuable Promotions para llevar a ambas leyendas al ring para un evento épico para la historia.

En redes circulan imágenes modificadas sobre el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock. Foto: Twitter

El peleador de 25 años, quien previamente había ofrecido a Pete Davidson, actual novio de Kim Kardashian, y Kanye West, su ex,30 millones de dólares a cada uno para que se enfrentaran en el ring, hizo una nueva propuesta el domingo por la noche, luego del polémico momento protagonizado por Smith y Rock.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

A través de su cuenta de Twitter, Jake Paul contestó al mensaje de Saul Vulcano.

"Tengo 15 millones (de dólares) para Will Smith y 15 millones para Chris Rock listos para salir", tuiteó Paul, e incluso compartió que ya tiene una fecha para que se realice este combate.

"Hagámoslo en agosto en mi cartelera", agregó.

En otro mensaje de Twitter, el youtuber escribió: “Que alguien me ponga al teléfono al representante de boxeo de Will Smith tan pronto como sea posible”.

Will Smith se disculpa por su comportamiento

Aunque seguramente muchos quisieran ver a Will Smith y a Chris Rock pelear en un ring de box, es improbable que suceda.

Luego del violento episodio durante los premios Oscar, Will Smith subió al escenario para recibir su estatuilla como Mejor Actor y en su discurso aseguró que el amor hace a la gente cometer locuras, además de ofrecer disculpas a la Academia y a sus compañeros actores en la categoría, pero no mencionó a Chris Rock.

Sin embargo, la tarde de este lunes publicó un comunicado en sus redes sociales con el que ofreció una disculpa pública al comediante.

Expresó que su comportamiento fue “inaceptable e inexcusable”, y se dirigió al comediante, quien hizo un chiste sobre la falta de cabello de su esposa Jada, lo que provocó su enojo.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", se leía en el comunicado.