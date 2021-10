Yuri participa como juez en La más draga y le recuerdan su 'homofobia'

México.- La comunidad gay no está muy feliz de que se diera a conocer que Yuri sería uno de los jueces del reality "La más draga", pues en redes sociales la volvieron tendencia al recordarle su supuesta homofobia.

La cantante jarocha se ha visto envuelta en la polémica debido a su postura respecto a la adopción en parejas del mismo sexo, incluso invitó a ver una película del tema, lo que provocó el rechazo de la comunidad gay y que fuera tachada de homofóbica.

En una entrevista para CNN Yuri expresó que en México no había la misma apertura que en Europa sobre la adopción de niños por parejas del mismo sexo, sin embargo, aseguró que como cristiana, solo cree en las uniones entre hombre y mujer.

Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoye una película que habló de esto. Yo agarro el toro por los cuernos, en México no se tiene esa apertura como en Europa de que dos chicas o dos chicos adopten un niño. Porque yo no esté de acuerdo, no quiere decir que yo sea homofóbica", fue lo que expresó Yuri.